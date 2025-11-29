Dolar
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Şükrü Gündüz  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı Fotoğraf: Şükrü Gündüz/AA

İstanbul

Otoyolun Beykoz mevkisinde seyreden O.Ö'nün kullandığı 35 HD 2012 plakalı tır, yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü O.Ö. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin şarampole devrilen tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

