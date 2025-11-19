THY, Air Albania SHPK’daki yüzde 49’luk payını satma kararı aldı
Türk Hava Yolları (THY), Air Albania SHPK’daki yüzde 49’luk payının tamamını satma kararı aldığını duyurdu.
İstanbul
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuz ortaklığımızın yüzde 49 oranında iştirak ettiği Air Albania SHPK‘daki payların tamamının satışına karar vermiştir. " denildi.
Açıklamada, konuya ilişkin önemli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı da yer aldı.