Dolar
42.35
Euro
48.88
Altın
4,071.28
ETH/USDT
2,910.00
BTC/USDT
89,181.00
BIST 100
10,903.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi -VTR-
logo
Ekonomi

THY, Air Albania SHPK’daki yüzde 49’luk payını satma kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY), Air Albania SHPK’daki yüzde 49’luk payının tamamını satma kararı aldığını duyurdu.

Mücahit Enes Sevinç  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
THY, Air Albania SHPK’daki yüzde 49’luk payını satma kararı aldı

İstanbul

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuz ortaklığımızın yüzde 49 oranında iştirak ettiği Air Albania SHPK‘daki payların tamamının satışına karar vermiştir. " denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, konuya ilişkin önemli gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi
Kırşehir'de verimi artırmak amacıyla tarlalardaki taşlar toplanıyor
Malatya'da depremde 26 kişinin öldüğü Balanlı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın duruşması görüldü
İsfalt'taki ihalelerde "hileli hareketler" iddiası

Benzer haberler

THY, Air Albania SHPK’daki yüzde 49’luk payını satma kararı aldı

THY, Air Albania SHPK’daki yüzde 49’luk payını satma kararı aldı

THY, 2 yeni uçak finansmanını başarıyla tamamladı

THY'den Doğu Avrupa ve Balkanlar'da avantajlı bilet kampanyası

THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
THY, yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti

THY, yılın 3. çeyreğinde yaklaşık 7 milyar dolar gelir elde etti
THY'den Boeing firmasından uçak alımına ilişkin açıklama

THY'den Boeing firmasından uçak alımına ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet