Ekonomi

THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.

Gökhan Yılmaz  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
THY'den yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.

Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k​​​​​​ampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

