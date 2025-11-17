Dolar
42.34
Euro
49.21
Altın
4,092.39
ETH/USDT
3,197.70
BTC/USDT
95,712.00
BIST 100
10,600.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 4, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 45,4 artış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,06, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 45,4 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 38,83 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,13, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,35, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,84 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,75 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 137,84 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 28,84 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasını yalanladı
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturmasında sanıkların yargılanmasına başlandı
Yargıtaydan düğün fotoğraflarını müşterilerine izinsiz gösteren fotoğrafçıya mahkumiyet kararı
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi
İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 71 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttı

Tarım ÜFE ekimde aylık bazda yüzde 4 arttı

TÜİK, Avrupa İstatistik Ödülleri'ne damgasını vurdu

Toplanan inek sütü miktarı eylülde 892 bin 886 ton oldu

Türkiye'de ekimde 164 bin 306 konut satıldı

Türkiye'de ekimde 164 bin 306 konut satıldı
Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 6,9 arttı

Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 6,9 arttı
İhracat birim değer endeksi eylülde yıllık yüzde 6, ithalat birim endeksi yüzde 1,7 arttı

İhracat birim değer endeksi eylülde yıllık yüzde 6, ithalat birim endeksi yüzde 1,7 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet