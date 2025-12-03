Dolar
42.45
Euro
49.56
Altın
4,205.54
ETH/USDT
3,074.60
BTC/USDT
92,819.00
BIST 100
11,067.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

İş dünyası temsilcileri, kasım ayı enflasyonunun, gelecek dönemde tek haneli rakamlara ulaşma hedefini güçlendirdiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Ankara

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyon verilerindeki iyileşmeye işaret eden Ardıç, "Kasımda enflasyonun yüzde 0,87 ile beklentilerin altında gerçekleşmesini ve yıllık enflasyonun yüzde 31,07'ye gerilemesini, enflasyonla mücadelenin seyri açısından olumlu değerlendiriyoruz. Dezenflasyon programının üretim ve istihdamı da dikkate alarak kararlılıkla uygulanması, kalıcı makro istikrara katkı sağlayacaktır." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ardıç, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun aralık ayı toplantısında politika faizini indirmesi yönünde uygun koşulların oluştuğunu düşündüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak biz sanayiciler açısından politika faizinde yapılacak indirimden daha çok, bu indirimlerin kredi faizlerine hangi ölçüde yansıyacağı çok daha önemlidir. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere reel kesim, yüksek faiz oranları ve limitler nedeniyle krediye ulaşmakta ve üretimi devam ettirmekte sıkıntı yaşıyor. Sanayicilerimizin uygun finansmana erişiminin kolaylaştırılması, üretim, istihdam ve ihracatta sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kritik önemdedir."

"Tek haneli rakamlara ulaşma hedefimizi güçlendiriyor"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da kasım ayı enflasyon verilerinin, dezenflasyon sürecinin ihtiyatlı ve kararlı biçimde ilerlediğini gösterdiğini ifade ederek, "TÜFE'nin kasımda aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda yüzde 31,07 olarak gerçekleşmesi, enflasyonla mücadelede önemli bir kavşağa yaklaştığımızın göstergesi. Bu veriler, önümüzdeki dönemde tek haneli rakamlara ulaşma hedefimizi güçlendiriyor." diye konuştu.

Enflasyonun, ekonomide tüm dengeleri etkileyen bir süreç olduğunu belirten Baran, reel sektörün sağlıklı işleyişi için fiyat istikrarının sağlanmasının en kritik unsur olduğunu söyledi. Baran, bu açıdan enflasyonla mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesini önemsediklerini kaydederek, "Bu mücadelede tüm kesimlerin ortak hareket etmesi önemli. Kasım ayındaki olumlu seyrin kalıcı hale dönüşmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, 11. Yargı Paketi açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararı

Benzer haberler

İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

İş dünyası kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyon hedeflerinden taviz vermeden üretici ve tüketiciyi gözetecek tedbirlere devam edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi

Aylık enflasyon 30 ay sonra yüzde 1'in altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon kasımda aylık bazda son 2,5 yılın, yıllıkta son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi

Bakan Şimşek: Enflasyon kasımda aylık bazda son 2,5 yılın, yıllıkta son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Kasımda fiyatı en çok artan evcil hayvanlarla ilgili ürünler, en fazla düşen taze sebzeler oldu

Kasımda fiyatı en çok artan evcil hayvanlarla ilgili ürünler, en fazla düşen taze sebzeler oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet