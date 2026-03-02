Dolar
43.96
Euro
51.62
Altın
5,394.74
ETH/USDT
1,946.00
BTC/USDT
66,229.00
BIST 100
13,359.21
Ekonomi

Bakan Kacır ve Bakan Bolat 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye ekonomisinin 2025 yılı büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Serhat Tutak  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Bakan Kacır ve Bakan Bolat 2025 yılı büyüme verilerini değerlendirdi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine yönelik paylaşım yaptı.

Küresel gelişmelerin, sanayi üretimi ve teknolojik yeterliliklerin ülke ekonomileri için kritik önemde olduğunu gösterdiğini belirten Kacır, "Türkiye ekonomisi, 2025'te yüzde 3,6 büyüdü. Sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son 4 yılın en hızlı artışını kaydetti. Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 5 artması, üretim kapasitemizin güçlenmesine işaret ediyor. 2026'da sanayimizdeki yükseliş hızlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, uygun koşullu finansman programları, istihdam ve yatırım teşvikleri ile dijital ve yeşil dönüşüm odaklı uygulamalarla destekleyecekleri Türk sanayisinin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve Yerel Kalkınma Hamlesi'nin öncüsü olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Bakan Bolat: Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranını yukarı taşıyacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan, 2025 yılına ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin, geçen yıl yüzde 3,6 büyüyerek, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 3,3'lük hedefin üzerinde güçlü bir performans gösterdiğini bildiren Bolat, GSHY'nin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 arttığını, büyümenin 22 çeyrektir kesintisiz devam ettiğini aktardı.

Bolat, geçen yıl kişi başına düşen milli gelirin de 18 bin 40 dolarla, tüm zamanların en yüksek seviyelerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Cari işlemler açığının milli gelire oranı, yüzde 1,6 ile tarihsel ortalamanın altında dengeli seyrini korudu. Yatırım harcamaları 2025'te yüzde 7 artarak, büyümeye 1,8 puan katkı verdi. Böylece yatırımlar, büyümeyi desteklemeyi 5 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. 2025 genelinde, katma değer artışı sanayi sektöründe yüzde 2,9 ve hizmetler sektöründe yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Hizmetler büyümeye en fazla katkı veren sektör olurken, inşaat sektöründe büyüme yıllık yüzde 10,8 oldu. Tarım sektöründe katma değer önce don felaketi ve sonra aşırı kuraklık etkisiyle yüzde 8,8 azaldı. Üretimde verimlilik odaklı dönüşüm ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarla birlikte, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oranını yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"En hızlı büyüyen ikinci ülke olduk"

Salgın döneminde dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,7, 2021'de yüzde 11,8, 2023'te yüzde 5 ve 2024'te yüzde 3,3 büyüme kaydettiğini hatırlatan Bolat, büyüme hızının geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 3,8 olarak gerçekleştiğini anımsattı. Geçen yıl büyüme hızının yüzde 3,6 olarak kaydedildiğine değinen Bolat, "Bu büyüme hızı ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında Polonya ile birlikte en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk." ifadesini kullandı.

Bolat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttığına işaret ederek, 2022'de 925 milyar dolar, 2024'te 1 trilyon 358 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH'nin 2025'te, 1 trilyon 596 milyar dolara yükselerek rekor kırdığını vurguladı.

Geçen yıl, büyümeye en yüksek katkının özel tüketimden geldiğini ve özel tüketimin büyümeye 2,8 yüzde puan katkı sağladığının altını çizen Bolat, dış dengenin büyümeye katkısının eksi 1,1 yüzde puan, kamu kesimi harcamalarının büyümeye katkısının ise 0,1 yüzde puan olduğunu aktardı. Verilerin, küresel ölçekte zorlu koşulların sürdüğü bir dönemde ekonominin dayanıklılığını teyit ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin de katkısıyla, cari işlemler dengesindeki ılımlı görünüm korunmaktadır. Mal ve hizmet ihracatında 2026 yıl sonu hedefi olan 410 milyar doların üzerinde bir performansın yakalanması ve büyüme ivmesinin korunarak, güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmaları hız kesmeden sürdüreceğiz."

