Dolar
43.96
Euro
51.63
Altın
5,394.80
ETH/USDT
1,947.10
BTC/USDT
66,229.00
BIST 100
13,356.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi – VTR
logo
Ekonomi

Türkiye, 2025'te OECD'nin en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomisi oldu

Türkiye, geçen yıla ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ilk 3 ülke arasında yer aldı.

Mertkan Oruç  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Türkiye, 2025'te OECD'nin en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomisi oldu

Ankara

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik yüzde 0,4 ve geçen yılın genelinde yüzde 3,6 büyüme kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çeyreklik büyüme serisini 22'ye, yıllık büyüme serisini de 16 yıla çıkaran Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ülkeler sıralamasında ilk 3'te yer aldı. Türkiye, 3'üncülüğü yüzde 3,6 büyüme kaydeden Polonya ile paylaştı.

İrlanda yüzde 12,6, Kosta Rika da yüzde 4,6 ile en hızlı büyüyen ilk 2 ülke olarak kayıtlara geçti. Sıralamada Türkiye ve Polonya'yı ise yüzde 3,1 ile İsrail ve yüzde 2,9 ile Danimarka takip etti.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri açıklanan OECD ülkelerinden en düşük büyüme kaydedenler ise yüzde 0,2 ile Almanya ve Finlandiya oldu.

Türkiye, G20 listesinde 5'inci sırada

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,6 ile 5'inci sırada yer aldı.

Söz konusu ülkeler arasında 2025'te ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 7,6 ile Hindistan oldu.

Bu ülkeyi yüzde 5,11 ile Endonezya, yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,5 ile Suudi Arabistan izledi.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkelerinin geçen yıl büyüme oranları (yüzde) şöyle:

OECD ÜlkeleriBüyüme OranıOECD ÜlkeleriBüyüme OranıG-20 ÜlkeleriBüyüme Oranı
İrlanda12,6İsviçre1,4Hindistan7,6
Kosta Rika4,6Birleşik Krallık1,3Endonezya5,11
Türkiye3,6İzlanda1,3Çin5
Polonya3,6Japonya1,1Suudi Arabistan4,5
İsrail3,1Norveç1,1Türkiye3,6
Danimarka2,9Slovenya1,1ABD2,2
İspanya2,8Belçika1Kanada1,7
Litvanya2,8Güney Kore1Birleşik Krallık1,3
Kolombiya2,6Fransa0,9Japonya1,1
Çekya2,5Meksika0,8Rusya1
ABD2,2Slovakya0,8Güney Kore1
Letonya2,1İtalya0,7Fransa0,9
Hollanda1,9Avusturya0,6Meksika0,8
Portekiz1,9Macaristan0,4İtalya0,7
Kanada1,7Almanya0,2Almanya0,2
İsveç1,5Finlandiya0,2


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı
Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği

Benzer haberler

Türkiye, 2025'te OECD'nin en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomisi oldu

Türkiye, 2025'te OECD'nin en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomisi oldu

Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de yetimlere umut oldu

Türkiye Diyanet Vakfı, Sierra Leone'de yetimlere umut oldu
Konya'da evindeki doğal gaz borusunu kesen sanığa 132 yıla kadar hapis istemi

Konya'da evindeki doğal gaz borusunu kesen sanığa 132 yıla kadar hapis istemi
Beş büyükşehirde ulaşımı rahatlatan kent içi raylı sistemlerde kapasite artıyor

Beş büyükşehirde ulaşımı rahatlatan kent içi raylı sistemlerde kapasite artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet