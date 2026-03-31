MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni"nde konuşuyor.
Ekonomi

Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 19,2 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, şubatta 2025'in aynı dönemine göre yüzde 19,2 azalarak 4 milyar 914 milyon 209 bin dolar oldu.

Başak Erkalan  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 19,2 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubatta Türkiye'nin toplam ithalatı, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 artarak 30 milyar 80 milyon 16 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 914 milyon 209 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

2025'te şubatta bu rakam 6 milyar 85 milyon 333 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 19,2 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 14 artarak 2 milyon 557 bin 192 tona geriledi.

Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 19,2 azaldı

Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 19,2 azaldı

