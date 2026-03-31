Dolar
44.48
Euro
51.08
Altın
4,570.63
ETH/USDT
2,057.60
BTC/USDT
67,429.00
BIST 100
12,782.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 33,58 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 33,58 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 33,58 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,77 yükseldi.

Endeks, Şubat 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 38,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58, idari ve destek hizmetlerde yüzde 31,48 arttı.

H-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 yükselirken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 azalış gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Apartman ve site sakinlerine ait borç bilgileri ortak yerlere asılamayacak
Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul'da yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu gözlendi
Ankara merkezli 8 ildeki "et fiyatları manipülasyonu" operasyonunda 30 gözaltı

Benzer haberler

Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 19,2 azaldı

Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 19,2 azaldı

Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 33,58 arttı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı
Ekonomik güven endeksi martta aylık yüzde 2,8 azalarak 97,9 oldu

Ekonomik güven endeksi martta aylık yüzde 2,8 azalarak 97,9 oldu
Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2024'te yüzde 5,3 arttı

Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2024'te yüzde 5,3 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet