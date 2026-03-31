Dolar
44.48
Euro
51.08
Altın
4,570.63
ETH/USDT
2,057.60
BTC/USDT
67,429.00
BIST 100
12,782.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 8,5 oldu.

Mert Davut  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 133 bin artarak 2 milyon 981 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 0,3 puan yükselişle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 21,8 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre 2024-2026 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20249,28,68,88,68,49,198,58,68,78,48,7
20258,58,288,68,48,58,18,58,68,58,67,9
20268,28,5

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, şubatta bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puan artışla yüzde 48,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 31,1 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, şubatta bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5 iken kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta bir önceki aya göre aynı kalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı şubatta aylık bazda 0,1 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde şubat ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

5 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.74232.99833.744
İş gücü (bin kişi)35.13923.26211.877
İstihdam (bin kişi)32.15821.65810.500
İşsiz (bin kişi)2.9811.6041.377
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.6039.73721.867
İş gücüne katılma oranı (yüzde)52,670,535,2
İstihdam oranı (yüzde)48,265,631,1
İşsizlik oranı (yüzde)8,56,911,6
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)15,812,821,8
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet