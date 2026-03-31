MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni"nde konuşuyor.
Ekonomi

TCMB, döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı.

Mahmut Çil  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
İstanbul

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak önlemler alıyor.

Bu kapsamda önemli bir adım daha atan TCMB, bankalardan gelen talep doğrultusunda Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı.

TCMB bu adımıyla hem kredi hem faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçlıyor. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemleriyle Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor.

Bu önlemle birlikte hem piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığı önlenecek hem de bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Böylece kredi koşulları da daha makul hale gelecek.

Analistler, söz konusu adımın hem bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin desteklenmesi hem de döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

TCMB'nin bu hamlesiyle, bankalardan döviz alınıp karşılığında TL verilmesi yoluyla piyasadaki likiditeyi artırmayı hedeflediğini ifade eden analistler, bu işlemler sayesinde bankanın döviz rezervlerinde de artış sağlanabileceğine işaret etti.

Analistler, swap işlemlerinin yeniden devreye alınmasının özellikle kısa vadeli Türk lirası fonlama koşullarının sıkılaştığı dönemlerde önemli bir rahatlama sağlayabileceğine değinerek, bu çerçevede söz konusu adımın, para piyasalarında dengeleyici bir rol üstlenmesinin beklendiğini belirtti.

Bakan Kurum, Adıyaman'ın Zey köyünde halı sahaya kavuşan çocukları paylaştı
Apartman ve site sakinlerine ait borç bilgileri ortak yerlere asılamayacak
Kars ve Ardahan'da ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul'da yağışın ardından Beşiktaş Sahili'nde denizanası ve atık yoğunluğu gözlendi

Benzer haberler

TCMB, döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı

TCMB, döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı

TCMB'den "Akaryakıt Fiyatlarında Eşel Mobil Mekanizması ve Enflasyona Olası Etkileri" analizi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı ocakta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
TCMB'den ödeme ve elektronik para kuruluşlarına "nemalandırma" düzenlemesi

TCMB'den ödeme ve elektronik para kuruluşlarına "nemalandırma" düzenlemesi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
