Kara yolu taşımacılığında 2024'te nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin terajul oldu

Dolar
44.46
Euro
51.26
Altın
4,429.72
ETH/USDT
2,050.10
BTC/USDT
68,020.00
BIST 100
12,689.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

Ulaştırma sektöründe nihai enerji tüketimi 2024'te kara yolu taşımacılığında 1 milyon 103 bin 279 terajul olarak belirlendi.

Arife Yıldız Ünal  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ilişkin ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kara yolu taşımacılığında 2024'te nihai enerji tüketimi 1 milyon 103 bin 279 terajul oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yakıtlar itibarıyla toplam enerji tüketiminin yüzde 66,4'ü motorin, yüzde 17,2'si LPG, yüzde 15,9'u benzin, yüzde 0,3'ü CNG-LNG ve yüzde 0,2'si elektrik olarak gerçekleşti.

Kara yolu taşımacılığında bu dönemde nihai enerjinin yüzde 47,1'ini otomobiller, yüzde 21,4'ünü kamyonlar, yüzde 20,3'ünü kamyonetler ve yüzde 5,2'sini otobüsler tüketti.

Hava yolu taşımacılığında enerji tüketimi 287 bin 106 terajul

Hava yolu taşımacılığında da 2024'te nihai enerji tüketimi 287 bin 106 terajul olarak kayıtlara geçti.

Enerji tüketiminde uluslararası hava yolu taşımacılığının payı yüzde 84,5 olurken yurt içi hava yolu taşımacılığının payı yüzde 15,5 olarak hesaplandı. Hava yolu taşımacılığında jet yakıtı (kerosen) tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 8,9 arttı.

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında da bu dönem nihai enerji tüketimi 11 bin 20 terajul olarak hesaplandı.

Toplam enerji tüketiminde yolcu taşımacılığının payı yüzde 52,6 olurken, yük taşımacılığının payı yüzde 47,4 olarak gerçekleşti. İç su yolları hariç toplam yurt içi deniz yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 0,7 azaldı.

Demir yolu taşımacılığında enerji tüketimi 10 bin 358 terajul

Demir yolu taşımacılığında 2024'te nihai enerji tüketimi 10 bin 358 terajul olarak gerçekleşti. Enerji tüketiminde elektriğin payı yüzde 57,3 olurken motorinin payı yüzde 42,7 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde demir yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalırken, elektrik tüketimi ise yüzde 6,3 artış gösterdi. Yüksek hızlı trenlerin elektrik tüketimi yüzde 20,4 azaldı, tramvay ve metroların elektrik tüketimi ise yüzde 8 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet