Ekonomi

TÜİK, altın ve enerji hariç dış ticaret endekslerini yayımlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "altın hariç", "enerji hariç" ve "altın ve enerji hariç" dış ticaret endekslerini yayımlamaya başlayacak.

Serhat Tutak  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Ankara

TÜİK'ten yapılan açıklamada, parasal olmayan altın ve enerji ürünlerinin dış ticarette önemli bir yer tuttuğu belirtildi.

Kullanıcı talepleri doğrultusunda söz konusu ürün gruplarının dış ticaret endeksleri üzerindeki etkisinden arındırılarak diğer ürün gruplarındaki birim fiyat ve miktar gelişmelerinin izlenmesine yönelik yeni endeks serileri hesaplandığı bildirilen açıklamada, "'Altın hariç', 'enerji hariç' ve 'altın ve enerji hariç' dış ticaret endeksleri, 18 Mart'tan itibaren TÜİK Veri Portalı'nda kullanıcıların hizmetine sunulacaktır." ifadesi kullanıldı.

