Dolar
42.49
Euro
49.41
Altın
4,248.30
ETH/USDT
2,842.00
BTC/USDT
86,744.00
BIST 100
11,015.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TÜİK doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık yayımlanması çalışmalarını tamamladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), idari kayıtlar kullanılarak yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin, cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
TÜİK doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık yayımlanması çalışmalarını tamamladı

Ankara

TÜİK, cari yıl için aylık doğum ve ölüm sayısı bilgisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin, son 10 yılda doğurganlık hızındaki keskin ve sürekli azalmayla nüfusun kendini yenileyebilme kabiliyetini hızla kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bu minvalde ülkemiz için geliştirilecek nüfus politikalarına yol gösterici olacak güncel verilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TÜİK tarafından idari kayıtlar kullanılarak, yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin, cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğum sayısı, 2025 yılının 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu. Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak, 294 bin 824 olarak gerçekleşti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
Başkentte yüzde 6,6'lık araç artışı trafiğe 22 dakikalık yük getirdi
Van'da sağlık ekipleri çetin kış şartlarına hazır
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

TÜİK doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık yayımlanması çalışmalarını tamamladı

TÜİK doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık yayımlanması çalışmalarını tamamladı

Türkiye'de 2024'te kültür harcamaları arttı

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı
Türkiye'de işsizlik azaldı

Türkiye'de işsizlik azaldı
Bakan Bolat, ekim ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi

Bakan Bolat, ekim ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet