logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Esmer Geçal  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti Fotoğraf: Esmer Geçal/AA

Kocaeli

Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkisinde Yahya Aydın'ın (23) kullandığı konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan düşen sürücü tırın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

