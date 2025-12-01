Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyerlere ve aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü, aracın altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
Kocaeli
Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar Kavşağı mevkisinde Yahya Aydın'ın (23) kullandığı konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan düşen sürücü tırın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
