Gündem

Sapanca Gölü'nde su stresini azaltmak için tedbirler artırıldı

Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nün su seviyesindeki azalmalar nedeniyle alınacak tedbirler artırıldı.

İbrahim Yozoğlu  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Sapanca Gölü'nde su stresini azaltmak için tedbirler artırıldı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu - AA

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle Sapanca Gölü'nde yaşanan çekilmeyi minimum düzeyde tutmak için önemli bir sürecin yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, SASKİ ekiplerinin, her gün göldeki suyun kalitesini ölçtüğü, sorumluluk alanı olan tüm göl havzasında kontroller ve göl kıyısında temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi.

"Her türlü tedbiri alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, gölden su kullanımına ilişkin kayıp kaçak incelemelerinin sıkı şekilde yapıldığını, alternatif su kaynaklarıyla ilgili adımların atıldığını belirtti.

Sakallıoğlu, Ballıkaya ve Çamdağı Barajı'nda çalışmaların yoğunlaştığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmenin önemli bir sürecin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Sapanca Gölü'ndeki su stresini azaltmak, şehrimizde su arzı problemini aşmak için sondajlarımıza devam ediyoruz. Başkanımız Yusuf Alemdar da Ankara'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde bu konuları hassaten iletmiş, şehrin su geleceği için hayati öneme sahip Ballıkaya ve Çamdağı barajları için önemli bir sürecin kapıları açılmıştır. Suyun kullanımı konusunda hiçbir suistimale imkan vermedik, asla vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alternatif su kaynaklarının keşfi için sondaj çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Sakallıoğlu, SASKİ olarak kentin su arzında sorun yaşanmaması için sondaj çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Ballıkaya Barajı'nın isale hatları için 2 Aralık'ta ihaleye çıkılacağını, Çamdağı için de sondaj işlemlerinin devam ettiğini aktaran Sakallıoğlu, şöyle devam etti:

"Kurum olarak Sapanca Gölü'nü korumak için tüm imkanlarımızla sahada çalışıyoruz. Son günlerde Sapanca Gölü'müzden su takviyesi yapılan Yuvacık Barajı'ndan Yalova'ya su iletimiyle ilgili haberler kamuoyuna yansıdı. İSU (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü Ali Sağlık ile yaptığımız görüşmede de mevcut şartlarda Yalova'ya su iletiminin mümkün olmadığı konusunda mutabık kaldık. Şu an Yalova'ya su aktarımı söz konusu değil. Su Yönetimi Genel Müdürümüz Afire Sever'e de son durumu aktardık ve göl ile ilgili eylem planının ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini paylaştık. Her türlü tedbiri alıyor ve yeni kaynakların keşfi için de gayretle çalışıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza bir kez daha su tasarrufunun önemini hatırlatıyor, gölü korumak için herkesi sorumlu davranmaya çağırıyoruz."

Öte yandan SASKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, su seviyesi 28,66 metreye gerileyen gölde suyun çekilmesiyle Kartepe ilçesi Seka Kampı mevkisinde tarihi olduğu değerlendirilen taş kalıntılarının daha belirgin hale geldiği görüldü.

