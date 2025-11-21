Dolar
42.44
Euro
48.83
Altın
4,064.58
ETH/USDT
2,679.80
BTC/USDT
82,504.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 katlı bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ümit Ülker  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı Fotoğraf: Ümit Ülker/AA

Kocaeli

Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbar edildi.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 5 katlı binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.

Ekipler, binanın zemin katında bulunan zincir marketin kapısına da bilgilendirme amacıyla oluşturulan teknik raporu astı.

Binadan tahliye edilen ailelerin bir kısmı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirilirken, bir kısmı da yakınlarının yanına gitti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bakan Yerlikaya, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu
Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak
Ankara'da "8 Kasım Karabağ Zaferi Hatıra Ormanı" ağaç dikimi etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

AFAD'ın yeni arama kurtarma ekipleri, göreve zorlu eğitimlerle hazırlanıyor

İzmit Körfezi'nden 7 bin 90 metreküp atık ayrıştırıldı

Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yapay zekayla 50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Yapay zekayla 50 yıl içinde bugünkü mesleklerin yarısından fazlası tarihe karışacak
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet