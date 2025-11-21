Dolar
42.44
Euro
48.89
Altın
4,070.33
ETH/USDT
2,722.40
BTC/USDT
83,709.00
BIST 100
10,893.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak

Yurt genelinde hafta sonu hava bulutlu ve açık geçecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak Fotoğraf: Meryem Sena Yalçın/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, hafta sonu için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yurdun büyük bir bölümünde hafta sonu az bulutlu ve açık bir havanın görüleceğini, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pusun etkili olacağını söyledi.

Yarın, Edirne, Muğla, Aydın ve İzmir'in güney kesimleriyle, Edremit Körfezi çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Tekin, pazar günü batı kesimlerde yağış görüleceğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Pazar günü, Marmara ve Ege bölgeleriyle Eskişehir, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın çevresinde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Özellikle pazar günü yağışların Muğla, Aydın, Denizli çevresi ve Edremit Körfezi civarında kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

Yeni haftayla birlikte bu yağışlı sistemin kademeli olarak doğu kesimlere ilerleyeceğini kaydeden Tekin, "Pazartesi günü Marmara'nın doğusu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'de yağışları görmek mümkün olacak." diye konuştu.

Hafta sonu sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Tekin, önümüzdeki hafta ise iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 8 derecelik bir azalacağını söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Hafta sonu başkentte yağış beklenmediğini bildiren Tekin, sıcaklığın 21 ila 22 derece civarında seyredeceğini kaydetti.

Fevzi Burak Tekin, pazartesi günü Ankara'da yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini ifade etti.

İstanbul'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını belirten Tekin, sıcaklıkların 20 derecelerde olacağını aktardı.

İzmir'de ise yarın kıyı ilçelerde beklenen yağışın pazar günü il genelinde görüleceğini kaydeden Tekin, sıcaklığın 22 ila 24 derecelerde olacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak
"Hazreti Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri" 7-17 Aralık'ta gerçekleştirilecek
Bakan Göktaş: Kadınlar yapay zeka alanlarına dahil oldukça teknoloji, daha adil ve daha insana dokunan bir hal alacak
Tekirdağ'da deniz ulaşımı 5 gündür süren lodosun etkisini yitirmesiyle normale döndü
Tekirdağ'da gerekli yağışların olmaması halinde su kesintilerine gidilecek

Benzer haberler

Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak

Hafta sonu yurt genelinde hava bulutlu olacak

Ekimde yağışlar geçen yıla göre arttı

Yurt genelinde hava hafta boyunca yağışsız ve kurak olacak

Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak

Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri yağışlı olacak
İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığından 6 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak

TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet