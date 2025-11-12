Dolar
Gündem

TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 27 ildeki 188 taşınmazı, 26 Kasım'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Ankara

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, kurum, 27 ilde mülkiyetindeki 188 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 188 arsa satışa sunulacak.

Ayrıca İzmir ve Malatya'da 2 taşınmaz açık artırma yöntemi ile kiralanacak.

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsa, lojistik ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.

Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Açık artırmalar, 26 Kasım saat 10.30'da, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca istekliler, "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresi üzerinden teklif verebilecek.

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak

