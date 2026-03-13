TİGEM, 120 reforme küçükbaş hayvan satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 120 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.
Ankara
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 120 reforme küçükbaş, tek parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.
İhale, 24 Mart Salı günü işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.
İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı