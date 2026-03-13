Gemi adamları iaşe bedeli 430 lira oldu
İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 325 liradan 430 liraya yükseltildi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.
Karara göre Kurul, oy birliğiyle bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 430 lira olmasını kararlaştırdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızın Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 325 liradan 430 liraya yükseltildi. Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.