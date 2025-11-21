Dolar
Gündem

Bakan Yerlikaya, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu

Bakan Yerlikaya, Kocaeli'de 18 yıl önce çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi olayı ile Çorum'da 11 sene ve İzmir'de 20 yıl önce işlenen kadın cinayetlerinin faillerinin yakalandığını açıkladı.

21.11.2025
Bakan Yerlikaya, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Kocaeli ve Çorum'da 3 faili meçhul cinayetin polis ekiplerinin çalışması sonucu aydınlatıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, emniyette kurulan özel ekiplerin geriye dönük faili meçhul cinayet dosyalarını titizlikle incelediğini belirtti.

Yerlikaya, 18 yıl önce Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile 11 sene önce Çorum'da ve 20 yıl önce İzmir'de gerçekleşen kadın cinayeti olaylarının faillerinin polislerin titiz çalışmaları sonucu yakalandığını ifade etti.

Ali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"2 Aralık 2005'te İzmir'de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D'nin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D, S.K. ve H.D. yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

27 Mayıs 2007'de Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö'ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. yakalandı.

6 Ocak 2014'te Çorum'da A.Ş, kesici aletle öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y, A.Ş'yi 'kasten öldürme' suçundan da tutuklandı."

Polis ekiplerinin faili meçhul cinayetleri geriye dönük incelediğini bildiren Yerlikaya, kurulan özel ekiplerle olayların aydınlatılmaya devam edildiğini vurguladı.

Yerlikaya, yıllar önce işlenen cinayetlerin takibini bırakmadıklarını, hükümetleri döneminde faili meçhul cinayet bulunmadığını ifade ederek, çalışmalarda emeği geçenleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, 3 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu
