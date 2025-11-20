Dolar
42.37
Euro
49.02
Altın
4,058.72
ETH/USDT
2,815.00
BTC/USDT
86,600.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye, Almanya'daki Mazlum Akar cinayetinin tüm yönleriyle soruşturulmasını talep etti

Almanya'da döner dükkanı işleten Mazlum Akar'ın Alman uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye’nin diplomatik temsilcilerinin Alman makamlarıyla temas kurarak olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Türkiye, Almanya'daki Mazlum Akar cinayetinin tüm yönleriyle soruşturulmasını talep etti Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Berlin

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu, olayın öğrenilmesinin ardından hem Alman makamlarıyla temas kurdu hem de Akar'ın ailesiyle irtibata geçti.

Türk makamları, soruşturmanın şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi için süreci yakından izliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aileye her türlü konsolosluk desteği sağlanırken, cenazenin Türkiye’ye nakline ilişkin işlemler de koordineli şekilde sürdürülüyor.

Alman makamlarından cinayette bir azmettirici olup olmadığının da soruşturulması talep edildi.

Ne olmuştu

Almanya'nın kuzeyinde bulunan Schwerin kenti yakınlarındaki Bad Kleinen beldesinde 13 Kasım'da meydana gelen bıçaklı saldırıda döner dükkanı işleten Mazlum Akar bir Alman tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

37 yaşındaki Alman zanlı olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı. Zanlı, akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı şüphesi üzerine bir psikiyatri kliniğine yatırılmıştı.

Schwerin savcılığı saldırganın Almanya vatandaşı olduğu bilgisini vermiş ancak kökeni konusunda bir bilgi paylaşmamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda "Yeşil Yakalılar" paneli düzenlendi
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında fenalaşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Türkiye, Almanya'daki Mazlum Akar cinayetinin tüm yönleriyle soruşturulmasını talep etti

Türkiye, Almanya'daki Mazlum Akar cinayetinin tüm yönleriyle soruşturulmasını talep etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet