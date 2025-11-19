Dolar
Gündem

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 9 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 106 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Şüphelilerden 68'inin tutuklandığını, 34'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tefecilik, silah kaçakçılığı gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesini engellediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, Kahramanmaraş'ta, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri, Tekirdağ ve Yalova'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Manisa ve Bitlis'te tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı."

Operasyonlarda emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

