Tekirdağ'da deniz ulaşımı 5 gündür süren lodosun etkisini yitirmesiyle normale döndü

Tekirdağ'da 5 gündür süren lodosun etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Mesut Karaduman  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Tekirdağ'da deniz ulaşımı 5 gündür süren lodosun etkisini yitirmesiyle normale döndü Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos, 5 gündür kentte deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Lodosun etkisini yitirmesiyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Balıkçılar da avlanmak için denize açılacak.

