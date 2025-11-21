Dolar
Üsküdar'da ambulansa yol veren motosikletliyle otomobilin çarpması kamerada
logo
Gündem

Üsküdar'da ambulansa yol veren motosikletliyle otomobilin çarpması kamerada

Üsküdar'da, dönüş yapmak isteyen bir ambulansa yol vermek için duran motosiklet sürücüsüne arkadan gelen otomobilin çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Üsküdar'da ambulansa yol veren motosikletliyle otomobilin çarpması kamerada

İstanbul

Görüntülere göre, Paşalimanı Caddesi'nde ilerleyen bir ambulans, dönüş yapmak için caddede durarak karşı yönden gelen araçların geçmesini bekledi.

Karşı yönden gelen bir motosiklet sürücüsü de ambulansa yol vermek amacıyla durdu. Bu sırada, arkadan gelen otomobilin motosiklete çarpmasıyla yere düşen sürücü hafif yaralandı.

Kaza sonrası, ambulanstaki sağlık personeli de motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Olay yerinde müdahale edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

