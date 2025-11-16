Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,158.90
BTC/USDT
95,529.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine 18 Kasım'da çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine 18 Kasım Salı günü çıkacak.

Salih Ulaş Şahan  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine 18 Kasım'da çıkacak

Ankara

Bu sezon üçüncü Dünya Superbike şampiyonluğunu (WSBK) ilan eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek MotoGP testinde Yamaha motoruyla piste çıkacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aragon'da 10 Kasım'da yapılan hazırlık testine de katılan milli sporcu, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalmıştı.

WSBK kariyerini zirvede noktalayan Toprak, 2026 sezonunda Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak ilk Türk sporcu olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye COP31'e ev sahipliği yapmak için adaylık sürecinde işbirliğini öne çıkarıyor
Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı
Ulaştırma ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı
Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi taburcu edildi

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine 18 Kasım'da çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP testine 18 Kasım'da çıkacak

MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

Can Öncü, 2026'da Pata Yamaha Ten Kate takımında yarışacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet