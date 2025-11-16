Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,117.90
BTC/USDT
95,262.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı, "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin, "Berk Akand adlı hükümlünün cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir." açıklamasında bulundu.

Buğrahan Ayhan  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 29 Mayıs 2018'de Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "cinsel saldırı" suçundan 10 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği anımsatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aksu'nun halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay, "cinsel saldırıya yardım etmek" suçundan 5 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

İstinaf ve Yargıtayın incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümlerinin onaylandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ayrıca adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak, hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırıkkale-Çorum yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı
Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığından "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin açıklama

ABD Adalet Bakanlığından California'da seçime ilişkin düzenlemeyi engellemek için dava

ABD, "Güneydoğu Asya kaynaklı kripto para dolandırıcılığıyla" mücadele için harekete geçti

Tayvan'da Fung-Wong Tropik Fırtınası nedeniyle 3 bin 393 kişi tahliye edildi

Tayvan'da Fung-Wong Tropik Fırtınası nedeniyle 3 bin 393 kişi tahliye edildi
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı

Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı
ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi

ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Dölek'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet