Dolar
44.19
Euro
50.78
Altın
5,109.38
ETH/USDT
2,186.90
BTC/USDT
73,321.00
BIST 100
13,096.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Mardin İş Dünyası Buluşması” programında konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya

ABC: ABD, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlanıyor

ABD yönetiminin, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlandığı öne sürüldü.

Dildar Baykan Atalay  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
ABC: ABD, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlanıyor

Ankara

ABC'nin haberine göre, ABD yönetimi, Dışişleri Bakanlığının Irak'taki zaruri olmayan personeline ülkeyi terk etme emri vermesinin ardından 10 gün geçmesine rağmen buradaki personelin tahliyesinde zorluk yaşıyor.

ABC'ye konuşan ABD'li yetkili, Orta Doğu'daki personele bulundukları ülkeden çıkmak için çok az zaman verildiğini belirterek Irak'taki durumun beklenenden daha hızla kötüye gittiğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkili, Bağdat'taki büyükelçilik personelinin tahliyesi için planlanan uçuşun güvenlik gerekçesiyle defalarca ertelendiğini belirtti.

İngilizler, ABD personelini GKRY'ye götürmüş

Öte yandan yetkililer, Erbil'deki ABD Konsolosluğunda görevli personelin, İran saldırısı esnasında bulundukları yere sığınmak zorunda kaldığına ve günün sonunda İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından ülkeden çıkarıldıklarına işaret etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi de söz konusu haberi ABC'ye teyit ederek "ABD'nin isteği üzerine, ABD Konsolosluk personeli ve çalışanları, Irak'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) götürülmüştür." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bağdat'taki diplomatik destek merkezi vurulmuş

Diğer bir yetkili ise Bağdat'taki diplomatik destek merkezinin 11 Mart'ta İran İnsansız Hava Araçları (İHA) ile vurulduğunu ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yetkili, 3 güvenlik görevlisinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu saldırıyı teyit etti.

Yetkililer, Donald Trump yönetiminin ABD'nin bölgedeki çıkarlarını koruma konusunda Irak'a yapılan çağrılara uyma hususunda hayal kırıklığı yaşadığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
AFAD, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cerrahpaşa'da 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan kampüs kuracağız
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Benzer haberler

ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

ABD ekonomisi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

ABC: ABD, Irak'ta ateş altında kalan personelini tahliye etmekte zorlanıyor

Axios: Trump, G7 liderlerine "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söyledi

ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek mühimmatını tükettiği" iddiası

ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek mühimmatını tükettiği" iddiası
Ülkelere uygulanan "yaptırımlar" her yıl 564 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor

Ülkelere uygulanan "yaptırımlar" her yıl 564 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor
ABD'nin "USS Abraham Lincoln uçak gemisine yakın mesafede bulunan İran gemisine ateş açtığı" iddiası

ABD'nin "USS Abraham Lincoln uçak gemisine yakın mesafede bulunan İran gemisine ateş açtığı" iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet