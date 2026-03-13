Dolar
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Axios: Trump, G7 liderlerine "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta içi G7 liderleriyle çevrim içi görüşmesinde muhataplarına "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" söylediği öne sürüldü.

Ahmet Furkan Mercan  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Ankara

Amerikan Axios haber platformunun G7 ülkelerinin yetkililerine dayandırdığı haberine göre Trump, 11 Mart'ta G7 liderleri arasındaki çevrim içi görüşmede İran konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, liderlere "İran'ın teslim olmak üzere olduğunu" belirterek, ülkede teslim olma kararını verebilecek güce sahip hiçbir yetkilinin kalmadığını savundu.

ABD Başkanı, "Hepimizi tehdit eden bir kanserden kurtuldum. (Ülkede) Liderin kim olduğunu kimse bilmiyor, bu yüzden teslimiyeti ilan edebilecek kimse yok." ifadelerini kullandı.

Görüşmede G7 liderleri, Trump'a "savaşı hızla sona erdirme" çağrısı yaparak, Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Trump, liderlerin talebine yanıt olarak boğaz bölgesinde durumun iyileştiğini ve ticari gemilerin bölgedeki faaliyetlerine devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Zaman çizelgesi

Trump'ın saldırıları sona erdirme hedefi ve zaman çizelgesi konusunda "belirsiz ve kararsız" davranması, görüşme sonrası bazı G7 liderlerinin "saldırıların kademeli bitirileceğini düşünmelerine" yol açtı.

Görüşmede "Ana sorun zamanlama." diyen Trump, saldırılara ilişkin son tarihi ise duyurmadı.

ABD Başkanı, "ancak 5 yıl içinde İran'la başka bir savaştan kaçınmak için işin bitirilmesi gerektiğini" savundu.​​​​​​​

Çağrıya rağmen Rusya'ya muafiyet

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çevrim içi görüşmede Trump'a "Rusya'nın savaşı istismar etmesine ve yaptırımlardan muafiyet almasına izin verilmemesi" uyarısını yaptı.

Buna karşın görüşmeden saatler sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, küresel enerji krizini görüşmek üzere Florida'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici izin verildiğini bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere bu ürünlerin 12 Mart'a kadar gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verildi.

