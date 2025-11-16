Dolar
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP İspanya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın son ayağı İspanya Grand Prix'sinde Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi birinci oldu.

Yunus Kaymaz  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
MotoGP İspanya Grand Prix'sini Marco Bezzecchi kazandı

Londra

Sezonun 22. ve son mücadelesi, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden düzenlendi.

Bezzecchi, 40 dakika 52.458 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezonun üçüncü zaferini kazandı.

Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez, 0.686 saniye farkla ikinci ve Pertamina Enduro VR46 takımının İtalyan pilotu Fabio Di Giannantonio ise 3.765 saniye farkla üçüncü oldu.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez'in eylül ayında şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda, kardeşi Alex Marquez sezonu ikinci, Marco Bezzecchi üçüncü sırada tamamladı.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 467

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 353

4. Pedro Acosta (İspanya): 307

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 288

