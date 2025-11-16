Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,169.70
BTC/USDT
95,632.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, gelecek yıl düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği için aday olan Türkiye'nin iddiasını devam ettirdiğini, sonucun yakın bir tarihte açıklanacağını bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor

Belem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Varank, Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinin başkenti Belem'de devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Varank, iklim değişikliğinin çağın en büyük küresel sorunlarından biri olduğunu ve bu sorunun çözümünde ülkelere büyük iş düştüğünü dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin, COP31 adaylığı için gerçekleştirilen önemli uluslararası toplantılara aktif katılım sağlayarak iklim müzakerelerinde kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"COP31 için Avusturalya da aday ülke olarak bulunuyor. İki yıldır ev sahipliği adaylık süreci devam ediyor. Birçok görüşme gerçekleştirdik. İki ülke olarak COP31'i ülkelerimizde gerçekleştirmek istediğimizi vurguladık. Ancak Avustralya, iklim kırılganlığı yaşayan pasifik ülkelerini sebep olarak göstererek COP31'i onlar için düzenlemek istediklerini bildirdiler. Biz de Türkiye'de Akdeniz iklim kuşağında olduğumuzu ve bölgemizdeki sıcaklık artışlarının dünyanın diğer bölgelerinden daha önde gittiğini ifade ettik. Buradaki sıcaklık artış derecelerinin 1,5 dereceyi aştığını anlattık. İklim değişikliğinden kaynaklı olumsuz etkilerin en erken hayata geçtiği bölgenin bu bölge olduğunu belirttik. Kuraklık, sel, afet, yangın, don olayları gibi olayların aşırı şekilde görülmeye başlandığını ve Türkiye'nin ve bölgesinin iklim kırılganlığını COP zirvesine taşımak istediğimizi vurguladık."

"Türkiye her zaman kırılgan halkların yanında durmuştur"

Süreç sonrasında Avustralya ile ortak COP31 düzenlenebileceği önerilerinin de geldiğini belirten Varank, Türkiye'nin küresel sorunların çözümünde uzlaşı kimliğinin ön plana çıktığını ve bunun da olumlu karşılandığını anlattı.

Varank, Türkiye'nin süreci olumlu şekilde yürütmek için yapıcı bir diplomasi ortaya koyduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"COP başlamadan önce düzenlenen ve COP'a hazırlık niteliği taşıyan bakanlar düzeyindeki ön toplantı Pre-COP'un Pasifikler'de yapılmasını kabul ettik. Çünkü Pasifik Avustralya'nın baştan beri gündemde tutmak istediği kırılgan bir bölgeydi. Dünyanın ilgisini oraya çekmek istiyorlardı. Biz de bunu canı gönülden destekledik. Türkiye, her zaman kırılgan halkların yanında durmuştur. Tüm süreç boyunca Türkiye, iklimle ilgili her toplantıda yüksek seviyede temsil edildi. COP31 ev sahipliği için aday olma iddiası da hız kesmeden devam ediyor. Sonuç yakın zamanda açıklanacaktır. Türkiye lehine açıklanmasını temenni ediyoruz."

"Türkiye, yapıcı yaklaşıma devam edecek"

Varank, COP30'da Azerbaycan ve Brezilya'nın uzlaştırıcı olduğu toplantıya katıldıklarına değinerek, "Buradaki süreçte uzlaşan tarafın her zaman Türkiye olduğunu belirtmek isterim. COP31 ev sahipliği için düzenlenen toplantılarda Avustralya, uzlaşmadan hep kaçtı, daha sonra uzlaştığında da geri adım attı ve süreci çıkmaza soktu." dedi.

Türkiye olarak COP31 ev sahipliği sürecini başından bugüne kadar kararlılık, iyi niyet ve işbirliği içinde yürüttüklerine işaret eden Varank, sözlerini şunları kaydetti:

"Biz tüm müzakerelere çok iyi niyetle devam ettik, iyi niyetimizden hiç taviz vermedik. Hiç geri adım atmadık. Bugün söylediğimizi yarın yalanlamadık, değiştirmedik, bozmadık. Ama Avustralya uzlaştığımız metin üzerinden geri dönerek vazgeçti ve birçok medya kuruluşuna sanki sürecin Türkiye tarafından bozulduğunu anlattı. Biz bundan duyduğumuz rahatsızlığı ifade ettik. Aynı zamanda Avustralya'ya olan güvenimizin de kırıldığını ilettik. Bizim güvenimizi kazanacak bir adım atılmadıkça, bu görüşmeleri kaldığı yerden devam ettirmemizin de artık imkansız olduğunu aktardık."

Varank, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunlara aynı empati ve sorumluluk duygusuyla yaklaştığının altını çizdi.

İklim krizinin yalnızca belirli bölgeleri değil, tüm dünyayı etkileyen ortak sorun olduğunu, çözümün ancak dayanışma, işbirliği ve karşılıklı anlayışla mümkün olabileceğini aktaran Varank, Türkiye'nin, küresel iklim gündeminde yapıcı katkılar sunmayı ve tüm ülkelerin kaygılarını dikkate alan kapsayıcı bir yaklaşımı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor
Beyoğlu'nda metro inşaatında yaşanan kazaya ilişkin 2 şüpheliye tutuklama talebi
Muğla’da çıkan orman yangını söndürüldü
Fatih'te anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde 13 şüpheli "özel vasfa haiz üye" konumunda yer aldı

Benzer haberler

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapma iddiası devam ediyor

Türkiye COP31'e ev sahipliği yapmak için adaylık sürecinde işbirliğini öne çıkarıyor

İklim finansmanında 2035'e kadar yıllık 1,3 trilyon dolarlık hedef "ulaşılabilir ve gerekli"

İklim Değişikliği Başkanı Hasar, Türkiye'nin COP31 için "yoğun müzakere" yürüttüğünü belirtti

İklim Değişikliği Başkanı Hasar, Türkiye'nin COP31 için "yoğun müzakere" yürüttüğünü belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet