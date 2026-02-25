Dolar
Gündem

Bakan Kurum, BM COP Bürosu üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle video konferansla görüştü.

Fatma Sevinç Çetin  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Bakan Kurum, BM COP Bürosu üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü

Ankara

Bakan Kurum, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle bir araya gelerek, COP31 Zirvesi'ne dair vizyonu ve eylem odaklı yaklaşımı paylaştıklarını belirtti.

Toplantıda "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" üçlüsüne dayalı yol haritasını sunduklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Sıfır atıktan gıda güvenliğine, gençlik ve eğitimden temiz enerji dönüşümüne kadar önceliklerimizi tartıştık ve birlikte ilerleme yollarını istişare ettik. Çok taraflılık, şeffaflık ve kapsayıcılığın öneminin her zamankinden büyük olduğu bu süreçte, COP31 için ortak hareket etmeyi ve somut sonuçlar üretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütü üyelerine dava
Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek
AK Parti'nin seçim çalışmasındaki silahlı saldırıya ilişkin davada ara karar
