Bakan Kurum, BM COP Bürosu üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle video konferansla görüştü.
Ankara
Bakan Kurum, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler COP Bürosu üyeleriyle bir araya gelerek, COP31 Zirvesi'ne dair vizyonu ve eylem odaklı yaklaşımı paylaştıklarını belirtti.
Toplantıda "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" üçlüsüne dayalı yol haritasını sunduklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"Sıfır atıktan gıda güvenliğine, gençlik ve eğitimden temiz enerji dönüşümüne kadar önceliklerimizi tartıştık ve birlikte ilerleme yollarını istişare ettik. Çok taraflılık, şeffaflık ve kapsayıcılığın öneminin her zamankinden büyük olduğu bu süreçte, COP31 için ortak hareket etmeyi ve somut sonuçlar üretmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.