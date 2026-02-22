Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş'tan ABD'de COP31 ve Sıfır Atık Forumu temasları
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu hazırlıkları çerçevesinde ABD'nin başkenti Washington'da uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüştü.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen temaslarda COP31 için geliştirilebilecek ortaklıklar, küresel iklim eyleminin hızlandırılması, döngüsel ekonomi yatırımlarının artırılması, özel sektörün iklim finansmanına katılımı ve Sıfır Atık Vakfının yürüttüğü çalışmalar ele alındı.
Bu kapsamda Center for Climate and Energy Solutions (C2ES / İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi) Başkanı Nat Keohane ile bir araya gelen Ağırbaş, iş dünyasının iklim politikalarındaki rolünün artırılması ve COP31 sürecinde şirketler ile yatırımcıların iklim hedeflerine katkısını büyütecek işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
Ağırbaş'ın, Dünya Bankası Grubu yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede ise iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi yatırımlarının ölçeklendirilmesi değerlendirildi. Toplantıda özellikle gelişmekte olan ülkelerde iklim dostu yatırımların artırılması, özel sektörün finansman mekanizmalarına daha güçlü katılımı ve atık yönetimi ile geri dönüşüm alanlarında yeni finansman modellerinin geliştirilmesi konularında işbirliği vurgulandı.
World Resources Institute (WRI / Dünya Kaynakları Enstitüsü) CEO'su Ani Dasgupta ile de bir araya gelen Ağırbaş, şehirlerin iklim eylemindeki rolü, çok seviyeli yönetişimin güçlendirilmesi ve bilim temelli emisyon azaltım hedeflerinin yaygınlaştırılması konularını ele aldı. Görüşmede COP31 öncesi uluslararası paydaşların sürece daha etkin katılımı değerlendirilirken hükümetler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve yerel yönetimler arasında kurulacak güçlü işbirliklerinin, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımının küresel ölçekte yaygınlaşmasına katkı sağlayacağı belirtildi.
Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Vakfı yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede ise COP31 sürecinde çok paydaşlı küresel işbirliklerini güçlendirme, özel sektör ve sivil toplumun iklim eylemine daha etkin katılımını sağlama ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda finansman ve savunuculuk mekanizmalarını geliştirme konularını görüştü. Ayrıca sıfır atık yaklaşımının küresel politika gündeminde daha güçlü konumlandırılması ve uluslararası farkındalık kampanyalarıyla desteklenmesi için ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi.
"Hem Sıfır Atık Forumu'na hem de BM İklim Zirvesi'ne güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz"
Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, bu yılki BM İklim Zirvesi'nde çok farklı alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
BM Genel Kurulu'nda 30 Mart Sıfır Atık Günü'nü kutlayacaklarını belirten Ağırbaş, "Bütün ekibimizle beraber vakfımızın kurucusu, onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde hem Sıfır Atık Forumu'na hem de Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz." dedi.
Ağırbaş, şöyle devam etti:
"Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkede artık 30 Mart tarihi 'Sıfır Atık Günü' olarak kutlanıyor ve bu yıl yine dünyanın 193 ülkesinde kutlamalar gerçekleştirilecek. Ana kutlamalar ise New York'taki BM Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleşecek. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak 30 Mart kutlamalarının koordinasyonunu yapıyoruz BM ile beraber. Bu bağlamda dünyanın farklı coğrafyalarında ve Türkiye'de sergi planlıyoruz."
Ağırbaş, bu yıl Sıfır Atık Haftası'nda düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na 150 ülkeden, 500’den fazla paydaş ve 5 binden fazla yabancı katılımcı beklediklerini ve etkinliğin farklı paydaşları bir araya getirerek iklim ve döngüsel ekonomi alanında çok paydaşlı işbirliklerini güçlendirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.