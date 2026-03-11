Dolar
44.09
Euro
51.21
Altın
5,183.81
ETH/USDT
2,022.00
BTC/USDT
69,515.00
BIST 100
13,158.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Sağlık

Rapor: Dünya nüfusunun üçte biri sıcaklığın günlük aktiviteyi ciddi düzeyde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor

Yeni yayımlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, aşırı sıcakların günlük fiziksel aktiviteleri ciddi şekilde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor.

Damla Delialioğlu  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Rapor: Dünya nüfusunun üçte biri sıcaklığın günlük aktiviteyi ciddi düzeyde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor

Ankara

Environmental Research Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 1950-2024 yıllarına ait sıcaklık ve nem verileri incelendi. Analizler, özellikle yılın belirli aylarında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşırı sıcaklardan dolayı rutin işlerini yerine getirmekte zorlandığını ortaya koydu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, Asya, Afrika, Avustralya ve Kuzey Amerika’nın bazı kesimlerinin, söz konusu yaş grubundaki kişiler için "yaşanmaz koşullar" oluşturduğu belirtildi.

Aşırı sıcakların 65 yaş ve üzerindeki bireyler için güvenli açık hava faaliyetlerini yılda ortalama 900 saat ciddi şekilde kısıtladığı aktarılan raporda, bu sürenin 1950’de yaklaşık 600 saat olduğu kaydedildi.

Raporda, küresel ısınmayı tetikleyen petrol, doğal gaz ve kömür gibi başlıca kaynakların azaltılması için acil önlemler alınması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı
Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak
Tüketiciler Birliğinden "ev, araç, uçak, tekne kiralanır, IBAN kiralanmaz" uyarısı
Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenlerine hazırlanıyor
Diyanet 59 dildeki yayımlarıyla milyonlarca kişiye hizmet sunuyor

Benzer haberler

Rapor: Dünya nüfusunun üçte biri sıcaklığın günlük aktiviteyi ciddi düzeyde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor

Rapor: Dünya nüfusunun üçte biri sıcaklığın günlük aktiviteyi ciddi düzeyde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor

Hürmüz Boğazı'nda bir konteyner gemisinin "bilinmeyen" bir cisimden hasar gördüğü bildirildi

İsrail, İran savaşı sonrası Gazze’ye insanı yardım ve gıda sevkiyatını yüzde 10’a düşürdü

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek
Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Venezuela lideri Rodriguez, ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini belirtti

Venezuela lideri Rodriguez, ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet