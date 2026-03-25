Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın "kontrolden çıktığını" belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın artık "kontrolden çıktığını ve tek çözümün diplomasi olduğunu" belirtti.

Mücahit Oktay  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
New York

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Orta Doğu'daki güncel gelişmelere yönelik basın açıklamasında bulundu.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başlamasından "sadece saatler sonra", bunun bölgeye yayılma riski taşıdığı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Guterres, "Aradan üç haftadan fazla bir süre geçmişken, bu savaş artık kontrolden çıkmış durumda. Çatışma, liderlerin bile hayal edilebilir sınırları içinde gördüğü eşikleri aşmış bulunuyor." dedi.

Guterres, dünyanın daha geniş çaplı bir savaşın ve giderek artan insani ıstırap dalgasının ve daha derin bir küresel ekonomik şokun eşiğinde olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, diyalog ve barışa yönelik bir dizi girişimin halihazırda devam etmekte olduğunun altını çizen Guterres, bunun "mutlaka başarıya ulaşması" gerektiğini vurguladı.

ABD, İsrail ve İran'a doğrudan mesaj verdi

BM'nin Orta Doğu'daki bu durumu daha yakından takip edebilmek için daha önce BM bünyesinde birçok görevi yerine getiren Jean Arnault'u, çatışma ve bunun sonuçlarına ilişkin BM çabalarına liderlik etmesi amacıyla Özel Temsilci olarak atadığını belirten Guterres, bölgedeki tüm taraflara savaşı sona erdirme ve diplomasiye dönme mesajı verdi.

Guterres, şunları söyledi:

"ABD ve İsrail'e mesajım şudur: Savaşı sona erdirmenin tam zamanıdır, zira insani ıstırap derinleşmekte, sivil kayıplar artmakta ve savaşın küresel ekonomik etkisi giderek daha yıkıcı bir hal almaktadır. İran'a mesajım ise komşularına yönelik saldırılarına son vermesidir. Güvenlik Konseyi bu saldırıları kınamış ve derhal sona erdirilmelerini talep etmiştir."

Guterres, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının gereğine değindiği basın açıklamasında, bu savaşın bölge genelinde ve çok daha ötesinde sivillere ciddi zarar verdiğini ve onları "derin bir güvensizlik ortamına" ittiği değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'daki insani duruma da değinen BM Genel Sekreteri, "Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'da, en ağır darbeyi sivillere vuran askeri operasyonlarına ve saldırılarına son vermelidir. Gazze modeli, Lübnan'da asla tekrarlanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Guterres, savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısını yinelerken, "Savaş çözüm değildir. Bu felaketten bir çıkış yoluna ihtiyacımız var. Çıkış yolu diplomasidir. Uluslararası hukuka tam saygı, çıkış yoludur. Barış, çıkış yoludur." dedi.

