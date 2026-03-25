Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran: Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’nın durumunun eskisine dönmeyeceğini, boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirlediklerini açıkladı.

Tolga Akbaba  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
İstanbul

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Sözcü Zülfikari, artan petrol fiyatlarına dikkati çekerek fiyatların daha da yükselmesinin kendi ellerinde olduğunu öne sürdü.

Zülfikari, sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik ve bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz."

ABD ve İsrail unsurlarının hareketsiz konumda olduğunu ve buna dair işaretlerin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini iddia eden Zülfikari, yalnızca askeri üslerin değil söz konusu ülkeler tarafından kurulmuş düzenin de dağıldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in savaşın sonucuna kendi kendine vardığını savunan İranlı Sözcü, yine iki ülkenin kendi kendine müzakere yaptığını dile getirdi.

