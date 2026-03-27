İsrail ordusu: İran donanmasına deniz füzesi ve mayını üreten tesisi hedef aldık
İsrail ordusu, İran'ın Yezd kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında deniz füzesi ve mayınlarının üretimi için "kritik öneme sahip" bir tesisi hedef aldığını iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Yezd kentinde hedef aldığı noktanın İran donanması için deniz füzesi ve mayını üreten bir tesis olduğu ileri sürüldü.
Açıklamada, tesiste İran donanmasına ait seyir gemilerinden, denizaltılardan ve helikopterlerden hareketli ve sabit deniz hedefleri için tasarlanmış füzelerin üretildiği ve depolandığı savunuldu.
Söz konusu hava saldırısının askeri ve deniz istihbarat servislerinin ortak çalışmasının ardından geldiğini öne süren açıklamada, İran donanmasının üretim kapasitesine "ciddi darbe" vurulduğu iddia edildi.
İsrail ordusu, İran'a gece düzenlediği saldırılarda balistik füze üretim tesislerini vurduğunu iddia etti
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran genelinde balistik füze üretim tesisleri ve hava savunma sistemlerinin vurulduğu iddia edildi.
Açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları gece yarısı Tahran yönetiminin silah üretimi için kullandığı altyapı ve tesislerini hedef aldı.
İran'ın batısına yönelik hava saldırılarında ise balistik füze fırlatma rampaları ve depolama tesislerinin vurulduğu savunuldu.
İsrail savaş uçaklarının dün gece gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.