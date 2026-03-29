ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişi öldü
ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İstanbul
Mehr Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin yazılı açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, ABD ile İsrail'in bu sabaha karşı Hürmüzgan eyaletinde bulunan Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
İskeledeki 2 tekne ile çevredeki araçların hasar gördüğü, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
