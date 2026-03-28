Dolar
44.46
Euro
51.18
Altın
4,494.41
ETH/USDT
2,027.00
BTC/USDT
67,001.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda kulübün 123. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Duruş Sergisi"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'da "askeri hedefleri" gerçekleştirdiklerini ileri sürdü

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılarda askeri hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Islam Doğru  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
New York

Vance, ABD'li muhafazakar gazeteci Benny Johnson'a mülakat verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medya kanallarında yayınlanan mülakatta Vance, İsrail ile birlikte İran'a karşı yürütülen saldırılar için askeri hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini savundu.

Vance, "Tüm askeri hedeflerimizi gerçekleştirdik. Başkan (Donald Trump), ayrıldıktan sonra bunu çok çok uzun bir süre tekrar yapmak zorunda kalmamamız için bir süre daha çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

İran'ın hala ABD'yi tehdit ettiğini ve nükleer silah yapmaya çalıştığını öne süren Vance, ABD'nin İran'ı çok uzun süre etkisiz hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Vance, İran'a saldırılar sonucu yükselen benzin fiyatlarıyla ilgili soruya, "Haklısınız, Orta Doğu'da olup bitenler yüzünden benzin fiyatları kesinlikle yükseldi ama düşecek." yanıtını verdi.

Benzin fiyatlarındaki yükselmeyi "geçici bir tepki" olarak niteleyen Vance, İran'da 1 veya 2 yıl gibi uzun süre kalmayacaklarını kaydetti.

Vance, "Yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet