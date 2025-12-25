Dolar
Dünya

İsrail, Suriye’nin güneyine baskın düzenleyip sivilleri alıkoymaya devam ediyor

İsrail ordusunun Suriye’nin güneyinde alıkoyduğu onlarca Suriyeliden biri olan Ali Abdullah, 5 aydan uzun bir süre İsrail hapishanelerinde tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Ömer Koparan  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
İsrail, Suriye’nin güneyine baskın düzenleyip sivilleri alıkoymaya devam ediyor Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Kuneytra

Suriye’nin güneyinde, Kuneytra ile Dera arasında yer alan Mearye köyünde yaşayan Abdullah (20), 29 Haziran'da köye baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu ve sınır hattında bir gün tutulduktan sonra İsrail’e götürüldüğünü söyledi.

Abdullah, İsrail’de önce Necef çölünde bulunan Sideteiman Hapishanesi’ne sevk edildiğini, burada yaklaşık 2 ay kaldıktan sonra Batı Şeria’daki Ofer Hapishanesi’ne nakledildiğini ifade etti.

Ofer Hapishanesi’nde sorguya alındığını aktaran Abdullah, herhangi bir suç isnadı olmamasına rağmen aylarca tutulduğunu belirterek, "Bir suçum olmadığı halde 5 ay 10 gün alıkonuldum. Hapishanede benimle birlikte 60-70 civarında Suriyeli vardı, sadece 4 kişi serbest bırakıldı." dedi.

Hapishanede ağır psikolojik baskıya maruz kaldığını ifade eden Abdullah, ceza uygulamaları kapsamında ellerinin ve ayaklarının bağlandığını, bazı tutukluların bu uygulamalar nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Tek kişilik hücrede 10 gün boyunca elleri arkadan kelepçeli şekilde tutulduğunu aktaran Abdullah, "Bu haldeyken yemek yiyemiyorsun, tuvalete gidemiyorsun. Hapishanede günde sadece bir öğün yemek veriliyordu." ifadelerini kullandı.

Abdullah, cezaevi görevlilerinin ibadet sırasında kendilerine baskı yaptığını, hakaret ve küfür ettiklerini belirtti.

Serbest bırakılmasının ardından köyüne dönen Abdullah, İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik ihlallerinin sürdüğünü belirterek, "İsrail askerleri sık sık sınırı geçerek kontrol noktaları kuruyor ve sivilleri alıkoyuyor." dedi.

İsrail sınırına yaklaşık 500-600 metre mesafede yaşadığını belirten Abdullah, "Biz buradayız, burası bizim toprağımız. Bizi alsalar da tutuklasalar da bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra’da bir yılda 40 kişiyi alıkoymuştu.

