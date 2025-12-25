Dolar
Gündem

Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen deniz ve iç sularda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl yapılan çalışmalarla 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracının denizler ve iç sulardan çıkarıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, hayalet ağlarla mücadeleye ilişkin paylaşım yapıldı.

Denizler ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında 420 milyon metrekare alan tarandı, 360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracı sudan çıkarıldı. Bu çalışmalarla yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu."

