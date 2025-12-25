Dolar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep’in Kurtuluş Günü programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
logo
Gündem

Konya'da dört gün sürecek "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinliklerinin açılışı yapıldı

Konya'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "şivlilik" etkinliği, Selçuklu Belediyesince organize edilen "Şivlilik Çocuk Bayramı"yla devam ediyor.

Zehra Melek Tuğlu  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Konya'da dört gün sürecek "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinliklerinin açılışı yapıldı Fotoğraf: Zehra Melek Tuğlu/AA

Konya

Vali İbrahim Akın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerin açılışında, Konya'nın fener alayı etkinliğiyle hareketlendiğini, bayram havası yaşadığını belirtti.

Şivlilik geleneğine Konya'dan başka hiçbir yerde rastlamadığını anlatan Akın, "Çocuklar, bu şenlik gününü adeta iple çekiyor. Bir bayram havası yaşıyorlar. Ben de sabah ilk ziyaretimi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaptım. Sağlık problemi nedeniyle bu şenliğe iştirak edemeyen, hastanede bugünü geçirmek durumunda kalan evlatlarımızı ziyaret ettim. Daha sonra şehrin birkaç noktasında çocuklarımızın bu güzel coşkularına, sevinçlerine ortak olmaya gayret ettim." diye konuştu.

Bu geleneklerin anlamlı ve kıymetli olduğunu vurgulayan Akın, şivlilik geleneğiyle çocukların büyüklere üç ayların geldiğini müjdelediğini, karşılığında da hediye aldıklarını dile getirdi.

"Çocukları sevindirme adına önemli bir gelenek ve fırsat"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da dün akşam cadde ve sokakların fenerlerle aydınlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, sabahın ilk ışıklarıyla 'şivlilik' diyerek Konya'nın sokaklarını cıvıl cıvıl hale getirdi. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda, anaokullarında ve ilköğretimde bulunan 220 bin çocuğumuza şivlilik hediyelerini ulaştırdık. Şivlilik, üç ayların başlangıcını çocuklarımızın zihnine nakşetmek için güzel bir fırsat ama aynı zamanda bizler için çocukları sevindirme adına önemli bir gelenek ve fırsat."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da şivlilik geleneğinin Konya'da yüzyıllardır devam ettiğini ifade etti.

Pekyatırmacı, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 4 gün sürecek etkinliklerde çocuk müzikalleri, tiyatro gösterileri, animasyon film gösterimleri, interaktif ve dijital oyunlar, geleneksel sahne oyunları, atölye etkinlikleri, söyleşiler ve konserler yapılacağını söyledi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı duayla başlayan etkinlikte, çocuklara şivlilik çantası dağıtıldı.

Etkinlik, 28 Aralık Pazar günü sona erecek.

