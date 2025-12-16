AK Parti Osmaniye Milletvekili Gülsoy: 6 Şubat depremleri kentsel dönüşümün bir beka meselesi olduğunu göstermiştir
TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.
TBMM
AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinin dirençli şehirler kurma, iklim kriziyle mücadele etme ve vatandaşlara güvenli yaşam alanları sunma çabasının büyük bir göstergesi olduğunu söyledi.
"Asrın felaketi" 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan bir ilin milletvekili olduğunu belirten Gülsoy, Bakanlığın Osmaniye'de attığı her adımın deprem gerçeğiyle yüzleşen bir şehir için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Gülsoy, "Acıyı en derinden hissederek yaşadığımız 6 Şubat depremleri, kentsel dönüşümün bir tercih değil, bir beka meselesi olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, 6 Şubat depremlerinden sonra bugün gelinen noktada 350 bininci konutu depremzedelere teslim ettiklerini, ay sonunda da 453 bin konutun tamamının yapımını tamamlayarak tüm depremzedelere yeni yuvalarını teslim edeceklerini söyledi.
Debgici, Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle işletilemez duruma gelen altyapılarda yenileme çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, arıtma tesisleri ve içme suyu depoları inşa edilmekte, sadece şehrimde değil, tüm deprem bölgesinde aynı hızda çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, 6 Şubat depremlerinden sonra 2 sene içerisinde "enkazdan şehirleri, binaları ve zeminleri" sağlam kentler haline getirdiklerini ifade etti.
Ayan, 15. günde ilk temelin atıldığını, 45 gün geçmeden ilk anahtarların teslim edildiğini ancak muhalefetin kendilerini eleştirmeye devam ettiğini söyleyerek, "Biz 1 milyon 700 bin sosyal konutu inşa etmişken, siz seçim vaadiniz 15 bin sosyal konutu İstanbul'da teslim etmediniz. Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut yükseltirken siz İzmir'de 4 bin konutu hala teslim edemediniz." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, kuvvetli meteorolojik hadiseler ve bu hadiseler sonucunda oluşan doğal afetler öncesi meteorolojik erken uyarı sistemlerinin oluşturulması için kurulan meteoroloji radarlarının modernizasyonu için sürecin başlatıldığını belirtti.
Ensarioğlu, 2026 yılında devreye alınması planlanan yeni süper bilgisayar sistemi sayesinde tahminlerin mekansal çözünürlüğü arttırılarak ani yağış, dolu, fırtına ve kısa süreli lokal hadiselerin daha erken ve hassas tahmin edilmesinin mümkün hale geleceğini ifade ederek, "Bu yatırım özelikle sel ve taşkın riskinin azaltılmasında büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.
"Depremin ilk anından itibaren asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük"
AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Yeşildal, 6 Şubat depremlerinin birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir alanda etkili olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Hatay'da can kaybımız 25 bindir. Depremden doğrudan etkilenen diğer 10 ilimizin neredeyse toplamı kadar maalesef can kaybımızı Hatay'da verdik. Bu depremler, bilim insanları tarafından tarihin yer kürede yaşanmış en büyük depremleri olarak kayıtlara geçmiştir. Deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onların hatıralarını yüreğimizde yaşatmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Depremin ilk anından itibaren asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük. 85 milyon bir ve beraber olduk. Deprem gerçeğini asla unutmadan, kadim şehrimizin demografisini, sosyal, kültürel ve tarihi özelliklerini muhafaza ederek doğal afetlere ve depremlere dirençli bir şekilde yeniden inşa ediyoruz."
AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmasında "2026 yılı bütçemiz, üreticimizi destekleme, kırsal kalkınmayı güçlendirme ve doğal kaynaklarımızı koruma bilinciyle hazırlanmıştır." ifadesini kullandı.
Bayraktar, muhalefetin "tarım bitiyor" söylemlerini eleştirerek, AK Parti iktidarı dönemlerinde tarım sektörünün toplam 110 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirtti.
AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Türkiye Su Enstitüsünün (SUEN) bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin su politikalarında bilgi üreten, analiz yapan ve strateji geliştiren öncü bir kuruluş haline geldiğine dikkati çekti.
Doğru, suyun, bugün iklim krizinin artan baskısı altında salt çevresel bir başlık olmaktan çıktığını, ulusal güvenlikten dış politikaya, ekonomiden toplumsal istikrara kadar uzanan çok boyutlu ve stratejik bir hal aldığını vurguladı.
SUEN'in 3 kıtadan, 55'ten fazla ülkeden 2 bin 500'ü aşkın su uzmanına eğitim verildiğini ifade eden Doğru, "2026 yılında İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Su Forumu'nun tematik koordinasyonun SUEN'e verilmesi, kurumsal güven ve itibarın açık bir göstergesidir." şeklinde konuştu.
AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, milli parklar, tabiat parkları ve diğer koruma alanlarının, yaban hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyetlerinin, hükümetlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını anlattı.
Toy, son 22 yılda yapılan düzenlemelerle 33 olan milli park sayısının 50'ye, 17 olan tabiat parkı sayısının 274'e, 89 olan tabiat anıtı sayısının 111'e, toplam korunan alan sayısının ise 172'den 688'e çıkarıldığını belirtti.
Genel Kurul'da, konuşmaların tamamlamasının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti milletvekillerinin muhalefete yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Bunun üzerine, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.