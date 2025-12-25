Dolar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep’in Kurtuluş Günü programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı resmi törenle karşıladı. -VTR-
logo
Gündem

Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi.

Gökhan Güçüklüoğlu  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Karadeniz'de saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan fırtına dolayısıyla çok sayıda gemi, kentin güneyindeki İçliman mevkisine sığındı.

Gemilerin, hava şartlarının düzelmesiyle seferlerine devam edeceği belirtildi.

Bu arada, denize açılamayan balıkçılar da liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

