Belçika'daki Gent Üniversitesi, İsrailli ortak nedeniyle AB projesinden çekildi

Belçika’da Gent Üniversitesi (UGent), İsrailli bir ortakla işbirliğine ilişkin endişeler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) destekli araştırma projesinden çekildiğini duyurdu.

Selen Valente Rasquinho  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Brüksel

Resmi haber ajansı Belga'ya göre üniversiteden yapılan açıklamada, "OSTEONET" adlı projedeki ortaklardan birinin İsrailli olması nedeniyle "tartışmalı" bulunması üzerine projeden ayrılma kararı alındığı bildirildi.

UGent'in, kemik dokularının yaşlanma süreçlerini inceleyen ve 3 boyutlu hücresel modeller geliştirmeyi amaçlayan projeye katılımının sona erdirildiği belirtildi.

Üniversitenin benzer nitelikteki diğer projelerden de çekilmeyi değerlendirdiği aktarılan açıklamada, AB Komisyonu'nun söz konusu karara itiraz etmediği ve herhangi bir yaptırım uygulamadığı kaydedildi.

UGent, Mayıs 2024’te insan hakları politikaları ve "çift kullanım" (dual-use) araştırmaları açısından olumsuz değerlendirilen İsrailli ortaklarla mevcut işbirliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ancak üniversite, OSTEONET projesinden çekilmenin hukuki durumuna ilişkin AB Komisyonu'nun görüşünü bekliyordu.

UGent’in kararı, AB'nin araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe kapsamında emsal teşkil edebilecek bir adım olarak değerlendirilirken, Avrupa’daki akademik işbirliklerine de etkileri olabileceği belirtiliyor.

UGent, 2024'te İsrailli üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla işbirliklerini kesme kararı almıştı.

