Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Mehmet Nuri Uçar
18 Mayıs 2026•Güncelleme: 18 Mayıs 2026
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisinin koruması altındaki 263 İsrailli, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.
İsrailli grup, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler gerçekleştirerek provokatif eylemlerde bulundu.
İsrail polisi, baskın sırasında söz konusu İsraillilere "koruma" sağlarken Filistinlilerin Aksa'daki hareketliliğine ise kısıtlamalar getirdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, son dönemde polis korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.
Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırarak kentin tarihi ve İslami kimliğini hedef aldığını vurguluyor.