Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Suriye'nin Humus ilindeki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin "Bu menfur saldırı bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye'deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyon" ifadelerini kullandı.

Aynur Ekiz  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Suriye'de camiye yönelik terör saldırısını kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen hain terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Burhanettin Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"İbadet mekanlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırı, bölgenin istikrarını bozmayı ve Suriye'deki barış ortamını zedelemeyi amaçlayan açık bir provokasyondur. Türkiye, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, insan hayatını hedef alan bu anlayışa karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bölgemizin huzurunu ve ortak geleceğini hedef alan bu eylemler, asla amacına ulaşamayacak, tam tersine bölgemizin dayanışma iradesini ve adalet arayışını daha da güçlendirecektir.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Suriye halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

