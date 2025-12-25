Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,957.90
BTC/USDT
88,300.00
BIST 100
11,336.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in, Lübnan'daki İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelerde gün içinde insansız hava aracıyla (İHA) 2 aracı hedef aldığı saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ethem Emre Özcan, Faruk Hanedar, Mustafa Deveci  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
İsrail'in, Lübnan'daki İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mohammad Abushama/AA

Beyrut

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de bir araç, sabah saatlerinde İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Saldırıda 2 kişi öldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail İHA'sı öğle saatlerinde ise güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih-Mecdel Silim beldeleri arasında seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamalarla saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Gece saatlerinde İsrail ordusunun, Sur kentindeki Cenata beldesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi yaralanmıştı.

İsrail uçakları ülkenin doğusunda uçuş yaptı

NNA'ya göre, İsrail'e ait 8 savaş uçağı, ülkenin doğusundaki Baalbek bölgesinde bir süre alçak uçuş yaptı.

İsrail'e ait bir İHA da başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde uçtu.

İsrail ordusu, hedefin Kudüs Gücü'nden olduğunu ileri sürdü

İsrail ordusundan, Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de sabah saatlerinde araca düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, hedefin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün operasyon biriminden Hüseyin Mahmud Reşad el-Cevheri olduğu ileri sürüldü.

Cevheri'nin son yıllarda Lübnan ve Suriye'den İsrail'e yönelik saldırıların planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olduğu iddia edildi.

Kudüs Gücü operasyon biriminin, İsrail'e saldırı düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olduğu öne sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Malatya'da depremde 78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Türk gazetecilere "Azerbaycan Basınının 150. Yılı" madalyası
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili mesajı

Benzer haberler

İsrail'in, Lübnan'daki İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Lübnan'daki İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti

Filistinli kurumlar: İsrail hapishanelerinde esirlere sistematik işkence ve aç bırakma uygulanıyor

İsrail, Suriye’nin güneyine baskın düzenleyip sivilleri alıkoymaya devam ediyor

Gazze'deki Hristiyanlar Noel ayininde İsrail'in neden olduğu yıkımın ortasında barış için dua etti

Gazze'deki Hristiyanlar Noel ayininde İsrail'in neden olduğu yıkımın ortasında barış için dua etti
Yunanistan’da Filistin destekçileri, Miçotakis’in Netanyahu’yla yakınlaşma arayışını eleştirdi

Yunanistan’da Filistin destekçileri, Miçotakis’in Netanyahu’yla yakınlaşma arayışını eleştirdi
Trump'ın 2025 yılındaki dış politika karnesi: ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden tanımlamak

Trump'ın 2025 yılındaki dış politika karnesi: ABD'nin küresel liderlik rolünü yeniden tanımlamak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet