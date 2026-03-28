Dünya

Kerkük Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük Havalimanı'ndaki İran destekli Haşdi Şabi karargahına düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Haydar Karaalp, Haydar Şahin  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Kerkük Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi karargahına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Bağdat

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Haşdi Şabi'ye ait Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı karargahına yönelik 3 hava saldırısı düzenlendi.

Kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırı sonrası karargahtan yoğun dumanlar yükseldi.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ABD ordusu, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından sık sık Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılar düzenliyor.

Irak Başbakanlık Ofisi: IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna İHA saldırısı düzenlendi

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırının detaylarına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Barzani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sudani, görüşmede konutuna yönelik saldırıyı sert bir dille kınarken Barzani'nin ulusal birlik ve tüm Iraklılar arasındaki dayanışmayı güçlendirme yönündeki tutumundan övgüyle söz etti.

Başbakan Sudani ayrıca, olayın tüm yönleriyle araştırılması, faillerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla federal hükümet ile IKBY'ye bağlı güvenlik birimlerinden oluşan ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulması talimatı verdi.

Irak'ı bölgedeki çatışmalara sürüklemek isteyen yasa dışı, bölgesel veya uluslararası hiçbir tarafa izin vermeyeceğini vurgulayan Sudani, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğuna kamikaze İHA ile saldırı düzenlemesinin ardından hava savunma sistemleri (HSS) aktif oldu.

İHA’lar havada etkisiz hale getirildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de HSS’lerin İHA’lara karşılık verdiği ve havada imha ettiği görüldü.

Diğer yandan ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında da kamikaze İHA etkisiz hale getirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok vilayetindeki evine de İHA ile saldırı yapıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

